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16.06.2021 17:50
Рубрика: Общество

Русист из Таджикистана: Пусть слово "пандемия" станет для нас архаизмом

Текст: Елена Кухтенкова
"На вопрос ученицы о моем заветном желании, ответил просто: чтоб слово "пандемия" стало архаизмом!", - пишет в эссе "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс" на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Таджикистана Нурали Очилдиев.
Фото: Нозим Каландаров/ТАСС Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Фото: Нозим Каландаров/ТАСС

Педагог живет и работает в поселке Джиликуль - это районный центр, что в 135 километров от столицы.

Фото: Пресс-служба МИД РФ
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"Прелести" работы в сельской школе - слабая речевая среда, невысокая зарплата, нехватка учебников. И нагрузка - совсем небольшая по местным меркам - 30 часов в неделю! Нурали учит детей русскому языку с 5 по 11 класс. А еще совсем недавно он одновременно работал в двух школах, 56 часов в неделю - более трех ставок.

"До сих пор удивляюсь, как это я не попал в список гастарбайтеров в России. Ведь с языком у меня нет проблем. Но видимо здесь я нужнее. Скорее всего, именно общение с друзьями и любовь к чтению на русском привели меня к профессии учителя, к сожалению, ныне непрестижной", - пишет педагог.

Ученики Нурали, которым нравится заниматься русским языком, слышат его только на уроках. Смышленые таджикские ребятишки с удовольствием ловят каждое новое русское слово, стараются понять его значение и правильно, без акцента произнести.

Однако учить в пандемию, когда нет интернета, не доступны возможности цифровой школы, очень тяжело. Электронных учебников по русскому языку для таджикских школ, по словам учителя, тоже пока нет. Работал только канал на телевидении.

Более трех месяцев Нурали и его ученики были на самоизоляции. Учитель старался помочь своим ученикам по телефону: помогал им в тестах по русскому языку, вместе они уточняли значения тех или иных слов в текстах. "Лишь в таком формате мог поддержать их, ведь им скоро поступать в вуз, а экзамены никто не отменял", - рассказывает педагог.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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