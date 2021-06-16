Сбер объявил о покупке крупнейшего спортивного транслятора

Сбербанк покупает компанию "Телеспорт" и сообщает об этом на своем сайте. Сегодня "Телеспорт" - самый крупный в стране обладатель медиаправ на спортивные трансляции. Благодаря этой сделке банк планирует встроить спортивные эфиры в свою экосистему, которая включает сервис "Okko Спорт".

"Трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko привлекут новых пользователей - спортивных болельщиков, самую преданную аудиторию", говорит вице-президент по корпоративному развитию Сбера Андрей Карташян. По его словам, не все спортивные события будут транслироваться только на Okko, часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах.

Отмечается, что в рамках договора именно Okko Спорт будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу (La Liga) в России. Кроме того, хайлайты всех спортивных событий "Телеспорта" будут доступны читателям входящих в индустрию развлечения Сбера электронных СМИ: championat.com, lenta.ru, gazeta.ru, rambler.ru и др.

Генеральным директором компании "Телеспорт" останется Петр Макаренко. Он подчеркнул, что рад партнёрству со Сбером, которое станет новым этапом развития для бизнеса.

Между тем, переговоры о покупке доли в крупнейшем операторе на рынке спортивного маркетинга банком велись с прошлого года. Также ранее РБК сообщил о долге компании "Телеспорт" в 4,5 млрд рублей.