Указ губернатора Смоленской области от 16 июня 2021 года № 62 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 11.06.2021 № 07-4198 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132, от 22.10.2020 № 135, от 29.10.2020 № 139, от 30.10.2020 № 141, от 11.11.2020 № 144, от 12.11.2020 № 147, от 18.11.2020 № 149, от 24.11.2020 № 152, от 04.12.2020 № 158, от 11.12.2020 № 161, от 23.12.2020 № 165, от 13.01.2021 № 1, от 21.01.2021 № 5, от 28.01.2021 № 7, от 29.01.2021 № 8, от 02.02.2021 № 9, от 12.02.2021 № 16, от 18.02.2021 № 17, от 26.02.2021 № 22, от 03.03.2021 № 23, от 16.03.2021 № 25, от 17.03.2021 № 27, от 26.03.2021 № 30, от 01.04.2021 № 37, от 14.04.2021 № 38, от 22.04.2021 № 42, от 26.04.2021 № 44, от 30.04.2021 № 50, от 12.05.2021 № 51, от 18.05.2021 № 53, от 27.05.2021 № 54, от 11.06.2021 № 55, от 11.06.2021 № 56)

следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 11.05.2021 № 07-3404," дополнить словами "от 11.06.2021 № 07-4198,";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Временно приостановить на территории Смоленской области:

3.1. Проведение публичных, зрелищных, рекламных, развлекательных и иных массовых мероприятий любого вида с очным присутствием граждан, проведение репетиций таких мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, за исключением:

- проведения публичных слушаний, назначенных представительным органом муниципального образования Смоленской области или главой муниципального образования Смоленской области, по проекту устава муниципального образования Смоленской области, а также проекту муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, по проекту местного бюджета и отчета о его исполнении, по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения);

- проведения собраний граждан (в любом формате) по крайне важным вопросам жизнедеятельности граждан в муниципальном образовании Смоленской области или на его отдельных территориях, собраний трудовых коллективов;

- проведения культурных, выставочных, просветительских мероприятий, кино- и театральных фестивалей (репетиций таких мероприятий) с очным присутствием граждан в помещении при условии его заполнения не более чем на 30 процентов при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения: организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение для проведения мероприятия; организация условий для обработки рук кожными антисептиками для граждан, участвующих в мероприятии; нахождение граждан, участвующих в мероприятии, в помещении для проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках); социальная дистанция между гражданами, участвующими в мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки. Если мероприятие проводится с использованием сидячих мест, то рассадка граждан, участвующих в мероприятии, осуществляется не менее чем через 1 сидячее место. Граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение для проведения мероприятия не допускаются;

- проведения спортивных мероприятий без участия зрителей. При этом указанные мероприятия должны проводиться в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020 (с последующими изменениями). Участники указанных мероприятий обязаны представить сертификат о прохождении полного курса профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат проведенного не позднее чем за три дня до начала указанных мероприятий лабораторного исследования для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, или документ, подтверждающий наличие антител "G" к вирусу SARS-CoV-2, выданный по результатам лабораторного исследования, проведенного не позднее чем за три дня до начала указанных мероприятий;

- проведения мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (списков кандидатов) на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области, мероприятий, связанных с организацией, подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов в представительные органы муниципальных образований Смоленской области;

- проведения мероприятий федерального и общеобластного значения (в любом формате), затрагивающих интересы и (или) предусматривающих участие органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и (или) населения всех или нескольких муниципальных образований Смоленской области;

- проведения мероприятий, связанных с подготовкой и проведением переписи населения в рамках реализации Федерального закона "О Всероссийской переписи населения". При этом лица, осуществляющие сбор сведений о населении, должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

Указанные публичные слушания, мероприятия, связанные с выдвижением кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, мероприятия, связанные с выдвижением кандидатов (списков кандидатов) на выборах в представительные органы муниципальных образований Смоленской области, мероприятия, связанные с организацией, подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов в представительные органы муниципальных образований Смоленской области проводятся при соблюдении следующих требований к санитарно-эпидемиологическому режиму их проведения:

- организация "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела граждан, участвующих в мероприятии, перед их входом в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) для проведения мероприятия;

- организация условий для обработки рук кожными антисептиками для граждан, участвующих в мероприятии;

- нахождение граждан, участвующих в мероприятии, в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятия в средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках);

- социальная дистанция между гражданами, участвующими в мероприятии, должна составлять не менее 1,5 метра с организацией соответствующей разметки. Если мероприятие проводится с использованием сидячих мест, то рассадка граждан, участвующих в мероприятии, осуществляется не менее чем через 1 сидячее место;

- граждане при наличии у них респираторных симптомов, а также граждане, не имеющие с собой средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), в помещение (на открытую территорию, огражденную по периметру) не допускаются;

- количество граждан, участвующих в мероприятиях, не должно превышать допустимое количество человек в помещении (на открытой территории, огражденной по периметру) для проведения мероприятий с учетом соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

По завершении мероприятий, указанных в абзацах втором, четвертом, шестом настоящего подпункта, в помещениях, где они проводились, должны быть проведены следующие противоэпидемические мероприятия:

- влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств;

- проветривание;

- обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп (при наличии возможности).

При проведении собраний граждан (в любом формате) по крайне важным вопросам жизнедеятельности граждан в муниципальном образовании Смоленской области или на его отдельных территориях, собраний трудовых коллективов, проведении мероприятий федерального и общеобластного значения (в любом формате), затрагивающих интересы и (или) предусматривающих участие органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и (или) населения всех или нескольких муниципальных образований Смоленской области, должны использоваться средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдаться дистанция до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.2. Проведение массовых мероприятий любого вида, организованных для лиц 65 лет и старше, и допуск таких лиц на массовые мероприятия.

3.3. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в подпункте 3.1 настоящего пункта (за исключением мероприятий, указанных в абзацах втором - восьмом подпункта 3.1 настоящего пункта), в том числе ночных клубов (дискотек), иных аналогичных развлекательных объектов (заведений).

3.4. Проведение массовых мероприятий любого вида, не связанных с образовательным процессом, в классах (группах, аудиториях) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (за исключением мероприятий, связанных с приемом детей на обучение в первый класс, мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, праздника "Последний звонок", мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы образовательной организации, мероприятий, проводимых в рамках лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательной организации, а также мероприятий по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в выездной форме, организованных медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций).

Мероприятия, связанные с приемом детей на обучение в первый класс, мероприятия по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, праздника "Последний звонок", мероприятия, проводимые в соответствии с планом работы образовательной организации, мероприятия, проводимые в рамках лагерей дневного пребывания, организованных на базе образовательной организации, должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, включающих:

- ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после завершения;

- проведение обязательной термометрии при входе в здание с использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;

- наличие при входе в здание дозаторов с антисептическим средством для обработки рук;

- оснащение используемых помещений оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;

- использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания);

- иные требования, установленные санитарным законодательством к проводимым мероприятиям.

Мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в выездной форме, организованные медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций, должны проводиться в отдельных помещениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, регулирующих деятельность медицинских организаций, а также методических рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Мероприятия по проведению профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в выездной форме, организованные медицинскими организациями, имеющими лицензию на соответствующий вид медицинской деятельности, на базе образовательных организаций, должны проводиться в период отсутствия обучающихся в образовательной организации с проведением ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после завершения и заключительной дезинфекцией по их окончании.

3.5. В ресторанах, кафе, барах и иных объектах общественного питания, гостиницах и иных местах временного размещения граждан функционирование караоке, танцевальных площадок (танцевальных зон), дискотек, проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, конкурсов, викторин и иных подобных мероприятий.

Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания и гостиничные услуги, обеспечить еженедельное лабораторное исследование для выявления возбудителя COVID-19 у сотрудников любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, прошедших полный курс профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, подтвержденный соответствующим сертификатом, или имеющих антитела "G" к вирусу SARS-CoV-2, наличие которых ежемесячно подтверждается соответствующим документом.

3.6. Массовый допуск граждан в здания и помещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Смоленской области.

Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению" (С.В. Николаев) организовать прием граждан по предварительной записи, а также работу центра телефонного обслуживания для обеспечения консультирования граждан по вопросам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в смоленском областном государственном бюджетном учреждении "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению".";

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Временно запретить на территории Смоленской области:

5.1. Курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

5.2. Деятельность детских аттракционов, парков развлечений и т.п. в закрытых помещениях.";

4) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, действующим на территории Смоленской области, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом, предоставлять сотрудникам дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы для прохождения полного курса профилактической прививки против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, или иное поощрение в целях создания коллективного иммунитета против коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области.";

5) в абзаце первом подпункта 21.1 и подпункте 21.2 пункта 21 слова "по 18.06.2021 включительно" заменить словами "по 26.06.2021 включительно";

6) пункт 35 изложить в следующей редакции:

"35. Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, указанным в абзаце первом пункта 34 настоящего Указа, обеспечить прохождение иностранными работниками лабораторного тестирования на выявление коронавирусной инфекции (COVID-19).".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







