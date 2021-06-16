Умерла актриса из "За двумя зайцами" Нина Нехлопоченко

Советская, российская актриса кино и театра Нина Аполлоновна Нехлопоченко скончалась 15 июня на 94-м году жизни в Москве.

Некролог заслуженной артистки РФ опубликован на сайте Государственного академического театра имени Вахтангова, в котором Нина Аполлоновна служила с 1951 года.

"Всю свою жизнь Нина Аполлоновна посвятила служению Вахтанговскому театру, на подмостки которого выходила почти семьдесят лет - до конца своей жизни. Ее последними ролями стали Палагея в спектакле "Люди как люди" Горького и Прудон в "Мнимом больном" Мольера, которого она бессменно сыграла более пятидесяти раз, в последний раз - 22 мая 2021 года", - говорится в нем.

Отмечено, что Нина Аполлоновна была человеком щедрой и доброй души, а ее преданность Театру, высокий профессионализм, актерский азарт и неистощимое жизнелюбие были ценимыми и зрителями, и коллегами, присудившими ей в 2019 году Вахтанговскую премию "Человек театра".

Нина Нехлопоченко родилась 8 января 1928 года, родом из Одессы. В 1945-1946 годах училась в театральном училище при Красноярском драматическом театре имени Пушкина на одном курсе с Иннокентием Смоктуновским. В 1951 году окончила театральное училище имени Щукина и сразу же начала играть в театре имени Евгения Вахтангова.

На экранах - с конца 50-х: "Город на заре", "Янтарное ожерелье", "Повесть о молодых супругах", "Курьер Кремля", "Портрет Дориана Грэя" 1968-го, "Драма на охоте", "Принцесса Турандот" (Скирина), "За двумя зайцами" (Пидора), "Долгое прощание", другие ленты.