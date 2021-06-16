В РФПИ поддержали решение мэрии Москвы по ускорению вакцинации

Москва прошла предыдущие циклы пандемии лучше, чем другие мировые мегаполисы благодаря своевременным действиям городских властей, - заявил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Благодаря своевременным действиям мэрии и лично мэра Сергея Семеновича Собянина, Москва прошла предыдущие циклы пандемии гораздо лучше, чем другие мировые мегаполисы. Новые штаммы коронавируса легче распространяются и потенциально являются более опасными. Активная вакцинация - единственный способ защитить себя, своих близких и вернуться к нормальной жизни", - отметил Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что опыт применения вакцины "Спутник V" в России и во всем мире показывает, что она - одна из самых безопасных и эффективных. "Например, данные Минздрава Мексики свидетельствуют о ее высочайшей эффективности и безопасности по сравнению с другими вакцинами, а недавно опубликованные данные Минздрава Бахрейна говорят об отсутствии серьезных нежелательных явлений, связанных с вакцинаций российской вакциной, и подтвердили ее эффективность на уровне 94,3%, - подчеркнул глава РФПИ. - Применение "Спутника V" позволило полностью победить коронавирус в Сан-Марино. В мире все наиболее информированные люди в политической, бизнес, научной, и культурной сфере уже привились от коронавируса. Шаги мэрии Москвы по ускорению вакцинации в городе позволят спасти множество жизней".