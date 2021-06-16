Владимир Толстой: Хорошие книги вылечат от страха

Новости

Задержан член банды Басаева, участвовавший в нападении на псковских десантников 18:04
Новая Toyota Tundra сменит V8 на новый мотор iForce Max 17:57
Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике столичных властей 17:47
Пушков поиронизировал над заявившим о создании мощной армии Зеленским 17:41
Миронов обозначил приоритеты фракции в следующем созыве Госдумы 17:30
В Нижегородской области возвращают ограничения по коронавирусу 17:25
Футболист сборной России Фернандес мог травмировать позвоночник 17:25
Власти Москвы озвучили размер штрафов за нарушения обязательной вакцинации 17:21
Путин и Байден начали переговоры в расширенном составе 17:15
1418 свечей зажгут в полночь 22 июня у Музея Победы 17:12
В Москве с 1 июля заработает сервис для контроля вакцинации 17:12
Боррель предложил проводить "более щедрую визовую политику" для россиян 17:06
В Воронежской области отменены массовые мероприятия из-за COVID-19 17:05
Сборная России ведет в счете после первого тайма матча с финнами 16:58
Квартиру среди привившихся от COVID-19 разыграют 27 июня в Подмосковье 16:46
Джабаров: Саммит в Женеве должен дать старт восстановлению отношений РФ и США 16:39
Марио Фернандеса унесли с поля на носилках в матче с финнами 16:32
ВЦИОМ: Более 60% россиян назвали многодневное голосование удобным 16:28
Минцифры рассказало о формировании СOVID-cертификатов на портале Госуслуг 16:13
Судья отменил гол финнов в ворота сборной России при помощи VAR 16:12
В Подмосковье работодатели будут отчитываться о вакцинации сотрудников 16:05
Байден назвал Россию и Америку "двумя великими державами" 16:04
В "Газпроме" рассказали о финансировании "Северного потока-2" 16:01
Финляндия - Россия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00
Лайнер МС-21 планируют выпускать в четырех модификациях 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 17:01
Рубрика: Культура

Заразительно - но не заразно

Владимир Толстой: Хорошие книги вылечат от страха
Текст: Павел Басинский
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8480)
Накануне открытия седьмой книжной ярмарки "Красная площадь" мы поговорили с советником президента России по вопросам культуры и председателем оргкомитета фестиваля Владимиром Толстым.
Владимир Толстой: С развитием сериалов у их создателей возникает большой голод на качественную современную литературу. Фото: Виктор Васенин Владимир Толстой: С развитием сериалов у их создателей возникает большой голод на качественную современную литературу. Фото: Виктор Васенин
Владимир Толстой: С развитием сериалов у их создателей возникает большой голод на качественную современную литературу. Фото: Виктор Васенин

Владимир Ильич, правильно ли я понимаю, что за время пандемии ни одна из развитых стран, ни Европа, ни Англия, ни Америка, не провели открытой книжной ярмарки - только в онлайн-формате. Не было ни Франкфуртской ярмарки, ни Лондонской, ни Парижского книжного салона. А Россия не пропустила ни одной книжной ярмарки. В прошлом году нам удалось провести книжный фестиваль "Красная площадь", хотя многие в это не верили. Затем была МККЯ в Манеже. Был сбой с ярмаркой нон-фикшн в прошлом году, она прошла офлайн, но в этом году весной она состоялась в Гостином Дворе в открытом режиме. И вот готовится на Красной площади уже ставший традиционным седьмой книжный праздник - фестиваль "Красная площадь", который в этот раз пройдет чуть позже, с 17 по 20 июня.

Владимир Толстой: В прошлом году благодаря счастливому стечению обстоятельств, а главное - упорству организаторов, между двумя волнами пандемии в России летний книжный фестиваль состоялся. Он был абсолютно полноценным. Единственное, что было печально, - слабое участие регионов. Оно оказалось затруднительным в связи с понятными осложнениями. За рубежом фестивали такого масштаба были перенесены на неопределенный срок.

Только на книжном фестивале можно встретить писателей самых разных взглядов и убеждений

Седьмой фестиваль "Красная площадь" пройдет в более широком формате, по сравнению с прошлогодним?

Владимир Толстой: Мы очень на это надеемся. Мы попадаем между праздников, москвичи в эти дни уедут на дачи, это нужно понимать. Мы не знаем, удастся ли остановить третью волну коронавируса. Тем более нужно активнее делать вакцинации. Но правительство Москвы говорит, что никаких локдаунов не предполагается. Мы надеемся, что в этот раз фестиваль "Красная площадь" пройдет в нормальном или почти нормальном формате. Мы получили заявки от очень многих регионов. Думаю, что больше половины регионов приедут к нам.

Nota bene: Участие в Книжном фестивале "Красная площадь" бесплатное, и среди участников всегда много небольших издательств со всей страны. В этот раз свои лучшие книги представят издатели из 52 регионов - от Владивостока до Калининграда и от Тюмени до Крыма. В региональной программе запланированы более 60 презентаций новых издательских проектов и встреч с национальными писателями и поэтами

Я помню прошлый год. Помню, как волновались все организаторы. Я делал интервью с заместителем руководителя Роспечати Владимиром Григорьевым, и он сказал интересную вещь. Заразиться вирусом куда проще в любом супермаркете, чем на открытом пространстве Красной площади.

Владимир Толстой: Безусловно. Нам удалось убедить Роспотребнадзор и соответствующие службы. При этом были приняты все необходимые меры, усилен пропускной режим, ограничены часы пребывания. Но при этом Красная площадь не пустовала ни одной минуты. Все было очень качественно организовано. Поначалу были небольшие очереди, но никто не роптал и даже благодарили за такую организацию. А вообще это было первое публичное мероприятие за время эпидемии.

Было ощущение прорыва какой-то блокады.

Если судить по лонг-листу премии "Ясная Поляна", писатели во время карантина стали писать в два раза больше

Знаете, у меня было такое чувство, что люди перестали бояться друг друга. Мы ведь жили как в фильме ужасов про зомби, которые бродят по улицам и в любой момент могут тебя инфицировать. И вдруг мы увидели, что можно ходить среди людей по главной площади страны, улыбаться друг другу, смотреть и покупать книги, вместе слушать прекрасных артистов. Это было незабываемое чувство!

Фото: Аркадий Колыбалов
Юных читателей на Красной площади ждут более 100 мастер-классов

Владимир Толстой: Конечно! Люди просто истосковались по тому, что можно быть вместе на каких-то ярких культурных событиях. Словом, фестиваль на Красной площади стал глотком свежего воздуха. Книги победили страх. Выступали артисты, авторы книг, шли их обсуждения. Это было ощущение нормальной жизни.

Поговорим о другом. За время самоизоляции писатели, казалось бы, должны были упасть духом. Отменились все поездки, в том числе и на зарубежные книжные ярмарки, отменялись встречи с читателями… Но, как заметил на пресс-конференции в ТАСС, где объявляли лонг-лист "Большой книги", Михаил Бутов, председатель оргкомитета премии, случилось обратное. Писатели, пусть и вынужденно, стали писать больше. Я лично на карантине вдруг написал две книги - для меня немыслимые темпы. Пострадали в основном коллективные формы искусства, а литература от карантина даже выиграла.

Владимир Толстой: Мы это тоже почувствовали по лонг-листу премии "Ясная Поляна". Писатели стали писать в два раза больше.

Nota bene: Год науки и технологий на фестивале отметят масштабной программой с участием известных авторов научно-популярной литературы - жанра, который становится все более востребованным

Да, но при этом, по статистике, люди стали читать меньше...

Владимир Толстой: Это тоже объяснимо. Появилось много платформ, где люди, сидя на карантине, могли бесплатно или за небольшие деньги смотреть кино и многочисленные сериалы. Когда у людей вдруг появилась масса свободного времени, они бросились смотреть сериалы на различных платформах, а визуальные формы гораздо легче для восприятия. Но все равно остался традиционный сегмент людей, которые чтение предпочитают всему. Просто мы потеряли тех людей, которые в чтении находили развлечение, но не думаю, что мы потеряли любителей серьезного чтения.

Nota bene: На Красной площади по-прежнему будут действовать меры эпидемиологической безопасности. Маски, санитайзеры и соблюдение дистанции никто не отменял. Кроме того, все поверхности будут регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Как полушутя говорят в оргкомитете: "Мы уже научились мыть брусчатку"

На первом этаже ГУМа откроется площадка "Музейная линия", посвященная издательской и образовательной деятельности музеев. Там же ценителей книжных редкостей ждет раздел "Антикварная и букинистическая книга"

И все-таки писателям нужно как-то реагировать на вызовы новых форматов в области искусства? Кто-то ведь и реагирует, и это вполне серьезные авторы: Гузель Яхина (сериал "Зулейха открывает глаза"), Дмитрий Глуховский (сериал "Топи"), Захар Прилепин (сериал "Обитель"). Не говоря уже об Алексее Иванове, каждая новая вещь которого экранизируется и идет на экранах с большим успехом. Может, пора уже "переквалифицироваться в управдомы"?

Владимир Толстой: Я иначе на это смотрю. С развитием сериалов у их создателей возникает большой голод на качественную современную литературу. Все сериалы, которые вы назвали, созданы на сюжеты, которые написаны серьезными писателями. Таким образом хорошая литература становится основой хорошего кино.

Nota bene: Только на книжном фестивале можно встретить писателей самых разных взглядов и убеждений: Евгения Водолазкина и Эдварда Радзинского, Захара Прилепина и Дмитрия Быкова, Марину Степнову и Григория Остера, Диану Арбенину и Олега Нестерова, Анну Матвееву и Людмилу Улицкую и многих-многих других

Важно, чтобы одно не подменяло другое. Но процесс этот, конечно, интересный. Просто не надо размениваться на деньги, которых в кино, разумеется, больше. Именно на качественной прозе можно сделать качественное кино. И я бы не советовал серьезным писателям переключаться на кино только ради большого заработка.

Да, опасность есть. Как вы думаете, какие книги будут больше всего востребованы на "Красной площади". Сделайте свой прогноз.

Владимир Толстой: Я думаю, мемуарная и историческая литература, биографии и прикладная литература по разным отраслям знания. Книги по психологии. Что не исключает интереса к художественной литературе, которая у нас сегодня очень высокого качества.

Владимир Толстой: Люди истосковались по тому, чтобы быть вместе. Фото: Сергей Куксин
Инфографика: Путеводитель по книжному фестивалю "Красная площадь"

Что посмотреть на самой большой площадке фестиваля "Красная площадь"

Текст: Наталья Лебедева
Главная сцена на четыре дня станет местом притяжения тех, кто любит литературу, музыку и театр. Здесь пройдут концерты и спектакли, церемонии награждения и встречи с выдающимися писателями современности.

17 июня

12.00 Торжественное открытие.

12.20 Piano Gala. Концерт юных пианистов, лауреатов и финалистов конкурса Grand Piano Competition и стипендиатов Фонда "Новые имена" под руководством Дениса Мацуева.

14.00 Творческая встреча с историком и писателем Эдвардом Радзинским.

15.00 "Брошенные тексты. Автобиографические записки". Игорь и Вадим Верники представят новую книгу Игоря Верника.

19.00 "Серебряное зеркало". Артисты МГТ и музыканты Губернаторского оркестра Московской области исполнят стихи известных и забытых поэтесс начала ХХ века.

20.45 "Ноябрь". Музыкальная программа Олега Нестерова и артистов Электротеатра Станиславский.

18 июня

11.00 "История России в стихах". Награждение победителей конкурса юных чтецов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Инфографика: Путеводитель по книжному фестивалю "Красная площадь"

14.30 Проза и поэзия между сном и явью. Дмитрий Воденников и Татьяна Толстая о том, как пишется проза и какие у нее источники вдохновения.

17.45 "Смешной человек. Пробы и ошибки". Спектакль "Мастерской П.Н. Фоменко" в жанре "концертданеконцерт".

19.15 "Дневник Мастера и Маргариты". Сати Спивакова и Владимир Кошевой в новой литературной композиции.

21.30 Театр "Современник" покажет поэтический спектакль "Немой выбор". Каждый текст, звучащий в этом спектакле, стал свободным выбором артиста, его произносящего.

19 июня

11.00 По следам "Тотального диктанта" с Дмитрием Глуховским.

12.15 Памяти Михаила Яснова. Литературные чтения к 75-летию со дня рождения поэта, учителя, редактора.

15.15 "Неисторический роман. Как писать о прошлом". Дискуссия Гузель Яхиной, Андрея Рубанова и Евгения Водолазкина.

21.30 "Гамлет STORY". Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко, Сергей Шнырёв и скрипач Алексей Айги расскажут свою историю принца датского.

20 июня

11.00 Айда к Пушкину. "РГ" и Сообщество пушкинских музеев представят интерактивную карту музеев поэта.

12.30 "Лицей". Церемония награждения лауреатов литературной премии для молодых прозаиков и поэтов.

16.15 "Снежный барс" Дианы Арбениной. Лидер группы "Ночные снайперы" представит свою новую книгу.

17.45 Роман "Обитель": литература и кино. Встреча с Захаром Прилепиным.

21.00 "На всю оставшуюся жизнь". Лирические песни о войне и мире. Алексей Гориболь и солисты оперной труппы Большого театра.

P.S. В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Культура Литература Книжный фестиваль "Красная площадь"

Главное сегодня

Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Зачем классический театр приглашает на сцену инфлюенсеров
Фильм "Реальная история мальчика-волчонка" взывает к пониманию