Встреча Путина и Байдена началась рукопожатием

Два президента - Владимир Путин и Джо Байден - вежливо и на виду у всех пожали руки. И это уже неплохо. Последний раз президенты двух стран обменивались рукопожатиями в 2018-м. Правда, после этого Дональд Трамп так и не сумел справиться с оппонентами-демократами, не приветствовавших никаких контактов с Россией. Теперь, образно говоря, руки у нынешнего главы Белого дома если не полностью развязаны, то хотя бы не так связаны для налаживания возможных контактов.

Достоинство этой встречи уже в том, что она, вместе с рукопожатием, состоялась. Всегда надо с чего-то начинать, отталкиваясь от глубочайшего дна. Хорошо, хоть осталось, от чего оттолкнуться.

Президенты в зале переговоров были серьезны. Сидевшие рядом с ними два министра являли полную противоположность. Наш Сергей Лавров по-лавровски спокоен. Новый госсекретарь Энтони Блинкен слегка нервничал, как, впрочем, и подобает новичку. Пойдет дело, и такие встречи, дай Бог, станут регулярными, и Блинкен привыкнет.

Ершистую прессу, снимавшую первые минуты встречи, попросили удалиться. И началось главное.