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16.06.2021 02:28
Рубрика: В мире

ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля в среду нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой в сторону территории еврейского государства.

Фото: РИА Новости
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Израильские военные возлагают на движение ХАМАС ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа, пишет ТАСС. Государственное израильское радио "Кан" отмечает, что израильская атака в Газе стала первой с момента вступления в силу договоренности о прекращении огня в анклаве.

Напомним, с 21 мая между еврейским государством и палестинскими радикалами из прибрежного анклава действует режим прекращения огня. До этого на протяжении 11 дней они обменивались ракетными ударами. В результате погибли 256 жителей сектора Газа, еще около двух тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

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