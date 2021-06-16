ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в секторе Газа

Истребители Армии обороны Израиля в среду нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на запуск воздушных шаров с горючими веществами и взрывчаткой в сторону территории еврейского государства.

Израильские военные возлагают на движение ХАМАС ответственность за любые события, происходящие в секторе Газа, пишет ТАСС. Государственное израильское радио "Кан" отмечает, что израильская атака в Газе стала первой с момента вступления в силу договоренности о прекращении огня в анклаве.

Напомним, с 21 мая между еврейским государством и палестинскими радикалами из прибрежного анклава действует режим прекращения огня. До этого на протяжении 11 дней они обменивались ракетными ударами. В результате погибли 256 жителей сектора Газа, еще около двух тысяч получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.