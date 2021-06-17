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Актер Андрей Егоров умер на 51-м году жизни

Новости
    17.06.2021, 22:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, актер Центрального академического театра российской армии Андрей Егоров скончался 17 июня на 51-м году жизни. Некролог опубликован на сайте театра.

"Скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Павлович Егоров", - говорится в нем. Отмечено: на сцене театра Егоров исполнил более двадцати ролей, в том числе в постановках "Красное колесо", "Мольер (Кабала Святош)", "Барабанщица". Далее - соболезнования родным и близким артиста.

Прощание с Егоровым состоится 19 июня. О месте будет объявлено дополнительно.

Андрей Егоров родился 15 апреля 1970 года в городе Михайловка Волгоградской области. В 1987-м поступил в Воронежский Государственный Институт Искусств. Закончив первый курс, ушел служить в армию, а в 1989 году вернулся в Воронеж, чтобы продолжить обучение. По окончании института в 1993 году поступил в труппу Театра Армии.

На экранах - с середины 90-х: "Время танцора", "Дальнобойщики", "Звезда", "Гражданин начальник", "Телохранитель", "Смерш", "Джуна", "Оптимисты", "По ту сторону смерти".

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