Указ главы Республики Бурятия от 17 июня 2021 года № 177 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от 25.01.2021 № 14, от 27.01.2021 № 18, от 01.02.2021 № 30, от 08.02.2021 № 38, от 15.02.2021 № 45, от 18.02.2021 № 47, от 26.02.2021 № 57, от 03.03.2021 № 60, от 17.03.2021 № 81, от 26.03.2021 № 91, от 30.03.2021 № 95, от 06.04.2021 № 99, от 13.04.2021 № 101, от 24.04.2021 № 125, от 21.05.2021 № 145, от 26.05.2021 № 146, от 01.06.2021 № 154, от 07.06.2021 № 156, от 09.06.2021 № 172, от 11.06.2021 № 173, от 12.06.2021 № 174, от 14.06.2021 № 175):

1.1. Пункт 7.8 изложить в следующей редакции:

"7.8. С 15 июня 2021 года по 30 июня 2021 года включительно работу образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований "Закаменский район", "Иволгинский район" (за исключением дежурных групп).".

1.2. Абзац третий пункта 15.13 изложить в следующей редакции:

"посещение взрослыми пациентами медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в плановом порядке, за исключением вакцинации населения, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, получения стоматологической медицинской помощи;

посещение пациентами детского возраста в плановом порядке медицинских организаций в г. Улан-Удэ, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для проведения профилактических осмотров, за исключением вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, подготовки к плановой госпитализации для получения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оформления медицинской документации при выезде на санаторно-курортное лечение с соблюдением противоэпидемических мероприятий.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







