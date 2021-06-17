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17 июня 2021 г.

Постановление губернатора Еврейской автономной области от 15 июня 2021 года № 156 "О внесении изменения и дополнения в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 04.06.2021 № 79-00-02/18-1526-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

1.1. В пункте 2 слова "по 15 июня 2021 года включительно" заменить словами "по 01 июля 2021 года включительно".

1.2. Абзац первый пункта 3 дополнить словами ", с 16 июня 2021 года по 01 июля 2021 года (включительно)".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области Р.Э.Гольдштейн



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