Постановление правительства Калининградской области от 16 июня 2021 года № 351 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134"

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", предложением главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 14 июня 2021 года № 14 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267, от 22 мая 2020 года № 314, от 30 мая 2020 года № 332, от 03 июня 2020 года № 359, от 06 июня 2020 года № 365, от 08 июня 2020 года № 366, от 11 июня 2020 года № 390, от 15 июня 2020 года № 401, от 19 июня 2020 года № 413, от 23 июня 2020 года № 426, от 27 июня 2020 года № 434, от 04 июля 2020 года № 449, от 10 июля 2020 года № 475, от 15 июля 2020 года № 493, от 18 июля 2020 года № 497, от 24 июля 2020 года № 522, от 06 августа 2020 года № 549, от 14 августа 2020 года № 571, от 21 августа 2020 года № 584, от 02 сентября 2020 года № 646, от 14 сентября 2020 года № 671, от 30 сентября 2020 года № 711, от 12 октября 2020 года № 736, от 27 октября 2020 года № 773, от 29 октября 2020 года № 787, от 02 ноября 2020 года № 790, от 11 ноября 2020 года № 811, от 12 ноября 2020 года № 812, от 17 ноября 2020 года № 819, от 30 ноября 2020 года № 865, от 23 декабря 2020 года № 943, от 25 декабря 2020 года № 975, от 16 января 2021 года № 3, от 01 февраля 2021 года № 42, от 21 февраля 2021 года № 80, от 05 марта 2021 года № 92, от 15 марта 2021 года № 109, от 19 марта 2021 года № 120, от 05 апреля 2021 года № 168, от 19 апреля 2021 года № 201, от 30 апреля 2021 года № 223 и от 01 июня 2021 года№ 309) следующие изменения:

1) в пункте 2:

- абзац первый дополнить словами ", предполагающих участие (возможность посещения) неопределенного круга лиц";

- подпункт 6 дополнить словами "любой тематической направленности, в том числе для детей, включая городские, сельские праздники, фестивали, ярмарки в помещениях, стритфуды";

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1. Ввести запрет на организацию фан-зон при проведении спортивных мероприятий, в том числе в рамках чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.";

3) подпункты 2, 4, 5 пункта 3 дополнить словами "с общим числом участников, организаторов, зрителей более 150 человек (при организации мероприятий с числом участников, организаторов, зрителей до 150 человек к участию и присутствию допускаются лица, вакцинированные против новой коронавирусной инфекции либо имеющие отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее 72 часов до начала мероприятия)";

4) подпункт 4 пункта 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"- общего числа участников, организаторов, посетителей не более 150 человек;

- допуска к участию и присутствию только лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции либо имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, полученный не ранее 72 часов до начала мероприятия.";

5) подпункт 1 пункта 4 после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

"ограничения режима работы с 00:00 до 06:00 (за исключением обслуживания навынос и доставки заказов дистанционным способом) в период с 17 июня 2021 года по 30 июня 2021 года;

сокращения до 50 % количества посадочных мест в объектах общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, включая фуд-корты, в период с 17 июня 2021 года по 30 июня 2021 года;";

6) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Приостановить с 17 июня 2021 года в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории Калининградской области, бронирование мест с последующим приемом и размещением организованных групп детей, прибывающих в Калининградскую область из других субъектов Российской Федерации для участия в различных мероприятиях туристической направленности.";

7) в абзаце втором подпункта 7 пункта 12:

- после слов "на дистанционную работу" дополнить словами "не менее 30 %";

- слова "из числа" заменить словами ", в том числе".

2. Постановление вступает в силу с 17 июня 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющая обязанности Губернатора Калининградской области Н.С.Ищенко







