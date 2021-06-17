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17.06.2021,  
10:15
Текст:  Антон Валагин

Канада вернет в строй "проклятую" подлодку

Фото: Canadian Navy/Wikimedia.org Фото: Canadian Navy/Wikimedia.org
Фото: Canadian Navy/Wikimedia.org

Королевский военно-морской флот Канады намерен вернуть в строй подводную лодку Corner Brook, прозванную "проклятой" за многочисленные ЧП на ее борту.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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Построенная в Англии дизель-электрическая субмарина типа Victoria прослужила два года в британских ВМС под именем Ursula, а затем была продана Канаде и вошла в Королевский ВМФ под именем Corner Brook. При приемке корабля обнаружились проблемы со сварными швами трубопроводов, их устранение задержало ввод корабля в боевой состав флота на четыре года.

Летом 2011 года во время маневров у острова Ванкувер субмарина столкнулась с дном на глубине 45 метров, получив двухметровую пробоину в носовой части. Пострадали двое подводников. Корабль отбуксировали в сухой док, повреждения корпуса оказались настолько серьезны, что рассматривался вариант списания корабля.

Тем не менее в 2014 году начался ремонт и модернизация Corner Brook. Работы планировалось закончить в 2017 году, но восстановление затянулось. В 2019-м на борту находившейся в доке субмарины произошел пожар, ввод в строй опять перенесли . В марте 2020 года во время опрессовки балластных цистерн одна из емкостей взорвалась. Как показало расследование, причиной аварии стало чрезмерное давление, поданное в цистерну испытательной группой.

Ожидается, что подлодка вернется в строй до конца 2021 года и прослужит еще не менее девяти лет.

В ходе модернизации штатный гидролокатор Corner Brook Type-2040 заменили новейшим сонаром BQQ-10, пишет FlotProm. Субмарина вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами.

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Фото: Uwe Brodrecht / wikipedia.org
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