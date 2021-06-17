Компания SpaceX запустила спутник GPS третьего поколения

Американская компания SpaceX в четверг, 17 июня, запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III). Подробности сообщает портал space.com. Как отмечается, пуск произведён в интересах Военно-воздушных сил США.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 12:10 по местному времени, с тем чтобы через полтора часа доставить спутник на высоту около тысячи километров над Землей, а затем вывести его на среднюю околоземную орбиту.

Между тем первая ступень Falcon 9, которая является многоразовой, менее чем через десять минут приземлилась на специальную плавучую платформу в Атлантическом океане, военные планируют потом использовать ее снова.