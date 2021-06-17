Новости

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве 22:43
В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза 22:38
Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении 22:35
Компания SpaceX запустила спутник GPS третьего поколения 22:22
ГД: Все студенты, независимо от прививки, получат качественное образование 22:17
Попова определила возраст основной части заболевающих COVID-19 в России 22:15
Актер Андрей Егоров умер на 51-м году жизни 22:09
В Лондоне подали иск к Даунинг-стрит по поводу изоляции 22:02
Захарова назвала идею посольства США по Украине внешним ручным управлением 22:01
Нидерланды предложили бесплатную сельдь в качестве поощрения вакцинированным 21:50
В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium 21:48
В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя 21:32
Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 21:08
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 20:56
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 20:55
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 20:41
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 20:40
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 20:36
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 20:36
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 20:35
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 20:14
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 19:36
Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 22:22
Рубрика: В мире

Компания SpaceX запустила спутник GPS третьего поколения

Текст: Екатерина Забродина

Американская компания SpaceX в четверг, 17 июня, запустила в космос ракету-носитель Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III). Подробности сообщает портал space.com. Как отмечается, пуск произведён в интересах Военно-воздушных сил США.

На китайскую космическую станцию прибыл первый экипаж

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 12:10 по местному времени, с тем чтобы через полтора часа доставить спутник на высоту около тысячи километров над Землей, а затем вывести его на среднюю околоземную орбиту.

Между тем первая ступень Falcon 9, которая является многоразовой, менее чем через десять минут приземлилась на специальную плавучую платформу в Атлантическом океане, военные планируют потом использовать ее снова.

В мире США Общество Космос

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"