Постановление губернатора Костромской области от 16 июня 2021 года № 127 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 43"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 16 июня 2021 года № 15 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 43 "Об особом порядке передвижения лиц в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 62, от 29.04.2020 № 75, от 21.05.2020 № 89, от 29.05.2020 № 92, от 08.06.2020 № 103, от 11.06.2020 № 106, от 19.06.2020 № 112, от 10.07.2020 № 129, от 24.07.2020 № 146, от 09.09.2020 № 182, от 21.10.2020 № 214, от 05.11.2020 № 228, от 15.11.2020 № 241, от 18.11.2020 № 244, от 01.12.2020 № 260, от 17.12.2020 № 290, от 29.12.2020 № 313, от 14.01.2021 № 2, от 28.01.2021 № 12, от 11.02.2021 № 29, от 20.02.2021 № 42, от 10.03.2021 № 51, от 25.03.2021 № 58, от 01.04.2021 № 67, от 10.04.2021 № 80, от 24.05.2021 № 113) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

"4.5. Обязать лиц, проживающих на территории Костромской области и работающих за пределами Костромской области вахтовым методом, лиц, проживающих на территории Костромской области и посещавших территории других субъектов Российской Федерации в целях, не связанных с выполнением служебных (трудовых) обязанностей, а также иных лиц, прибывающих на территорию Костромской области с территорий других субъектов Российской Федерации любым видом транспорта:

1) выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях (по месту пребывания) сроком 7 календарных дней со дня прибытия на территорию Костромской области (не посещать магазины, аптеки, общественные места и места скопления людей, не пользоваться общественным транспортом, не контактировать с третьими лицами, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью). В случае если срок пребывания (нахождения) на территории Костромской области составляет менее 7 календарных дней, самоизоляция должна быть обеспечена на срок пребывания (проживания) на территории Костромской области;

2) сообщать по номеру телефона "112" о своем прибытии на территорию Костромской области, месте, датах фактического пребывания и контактную информацию.";

2) дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

"4.6. Обязанности, установленные в пункте 4.5 настоящего постановления, не распространяются на лиц:

1) находящихся на территории Костромской области в служебных (рабочих) командировках или служебных (рабочих) поездках;

2) проезжающих Костромскую область транзитом;

3) находящихся на территории Костромской области с туристическими целями и временно проживающих в гостиницах и иных коллективных средствах размещения;

4) имеющих медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

5) имеющих медицинский документ, подтверждающий прохождение обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее чем за 3 календарных дня до даты прибытия в Костромскую область.";

3) в пункте 6.1:

в абзаце первом слова "пунктом 4.4" заменить словами "пунктами 4.4, 4.5";

в абзаце втором слова "пунктом 4.4" заменить словами "пунктами 4.4, 4.5";

4) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:

"6.2. Рекомендовать начальнику Костромского линейного отдела МВД России на транспорте организовать мониторинг лиц (ведение списка лиц), прибывающих на территорию Костромской области железнодорожным транспортом, и мест, периодов их планируемого нахождения, информирование данных лиц о необходимости регистрации по номеру телефона "112". Информацию о прибывших лицах направлять в Управление МВД России по Костромской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, соответствующие пребыванию гражданина.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 июня 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







