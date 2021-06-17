Красная площадь - место для дискуссий

На седьмом книжном фестивале "Красная площадь" состоялась презентация июньского номера "Родины".

Номер, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны, - особый. И для редакции "Родины", и для каждого из наших читателей. Вот почему было принято решение отпечатать его беспрецедентно высоким тиражом 3 миллиона 330 тысяч экземпляров - с помощью еженедельного выпуска "Российской газеты", в котором собраны ключевые материалы июньской "Родины".

Об этом сказал, открывая встречу с читателями на Красной площади, главный редактор "РГ" и "Родины" Владислав Фронин. Он от всей души поблагодарил авторов и друзей журнала - от председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина и академика Александра Чубарьяна до школьников, которые присылают в редакцию исследования о своих предках-фронтовиках. Ну а сама встреча получилась совсем не академической: читатели обрушили на сотрудников журнала град заковыристых, а подчас и каверзных вопросов о самом тяжелом периоде Великой Отечественной войны. Но доктор философских наук Семен Экштут и кандидат исторических наук Андрей Смирнов отвечали по-военному четко и по-научному компетентно, заслужив бурные аплодисменты заполненного до отказа (увы, по санитарным нормам ковидного времени) павильона "История Отечества".

По той же грустной причине пришлось отказаться от коллективного фотографирования с читателями. Но мы всегда рядом, друзья, как и в очередном номере, который вы держите в руках!