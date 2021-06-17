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17.06.2021 20:41
Рубрика: Власть

Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

По инициативе Британии впервые за долгое время состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Форин офис Домиником Раабом. На Смоленской площади признали, что Лавров возложил "целиком на Лондон" ответственность за нынешнее состояние двусторонних отношений, которое нельзя назвать удовлетворительным.

Фото: Ludovic MARIN / AFP
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В Москве призвали британских коллег отказаться от "необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики". Возвращению Лондона "в русло уважительного и равноправного общения" нет альтернативы, говорится в сообщении МИД РФ.

"Практикуемый англичанами избирательный характер контактов лишь по тем вопросам, которые интересны для Великобритании, в нормальной дипломатической практике неприемлем", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Лавров призвал британского коллегу на взаимной основе "разгрести завалы", связанные с работой дипучреждений. Российский министр обратил внимание на "неконструктивные действия Лондона", которые серьезно затруднили работу дипломатических учреждений РФ на Альбионе и вызвали зеркальный ответ Москвы.

Кстати, Москва и Лондон договорились и о конкретных шагах в рамках позитивной повестки - например, вместе отметить 80-летний юбилей прибытия в СССР первого Северного конвоя из Великобритании.

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