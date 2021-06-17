МИД России: США подрывают стабильность на Балканах

В МИД России с тревогой фиксируют сообщения об американских поставках вооружений и военной техники властям в Приштине, заявила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"США тем самым открыто подрывают международные усилия, которые направлены на обеспечение мира и стабильности на Балканах, - отметила она. - Милитаризация самопровозглашенной "Республики Косово" с ними несовместима. Замысел Вашингтона состоит в том, чтобы создать в крае "армию", что является прямым грубым нарушением положений резолюции СБ ООН 1244. Этот основополагающий международно-правовой документ предусматривает роспуск любых косовоалбанских военизированных формирований и допускает наличие на территории Косово исключительно международного миротворческого контингента".

Мария Захарова призвала всех, "кому небезразлична судьба Балкан и будущее этого чувствительного региона, не допускать шагов, чреватых его дестабилизацией, накоплением взрывоопасного конфликтного потенциала".