Неизвестные устроили перестрелку в Балтиморе

Как минимум один человек погиб, еще пятеро получили ранения при стрельбе в Балтиморе. Со ссылкой на полицию об этом пишет газета Baltimore Sun.

Сообщается, что двое или трое неизвестных открыли огонь, а после скрылись с места происшествия. "Это очень наглый, очень трусливый акт стрельбы без разбора", - охарактеризовал случившееся комиссар полиции Балтимора Майкл Харрисон.

Состояние пятерых пострадавших, доставленных в больницу, варьируется от тяжелого до критического, пишет ТАСС. Инцидент произошел в районе в районе Пенроуз, на перекрестке Лексингтона с Северной Смоллвуд-стрит. В среду около 14:25 по местому времения в полицию сообщили о произведенных выстрелах.