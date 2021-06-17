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17.06.2021 09:58
Рубрика: Экономика

Данные Росреестра используют при создании инвестиционной карты России

Текст: Василий Кошкин

Сведения Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), которую создает Росреестр в рамках национальной программы "Цифровая экономика", будут использованы для создания инвестиционных карт регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Сейчас сведения ЕЭКО предоставлены в пилотном режиме Тульской и Сахалинской областям, где впервые реализуется проект. Оба региона вошли в десятку лучших по состоянию инвестиционного климата, согласно Национальному рейтингу АСИ за 2020 год.

"Создание национальной инфраструктуры пространственных данных - важное направление работы Росреестра. Только на точных и полных данных можно принимать верные управленческие решения, включая инвестиционные. В настоящий момент Росреестр формирует Единую электронную картографическую основу (ЕЭКО) страны, чтобы обеспечить доступность пространственной информации для граждан, бизнеса и органов власти", - заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Информацию регионам предоставило подведомственное Росреестру ФГБУ "Центр геодезии, картографии и пространственных данных".

С помощью картографического веб-сервиса Тульская и Сахалинская области могут подключить изображение ЕЭКО к своим инвестиционным картам. По мере обновления Единой электронной картографической основы ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" будет обновлять данные на сервисе.

ЕЭКО представляет собой совокупность пространственных данных о всей России. По сути, это юридически значимая карта страны в виде цифровых топографических карт (планов) и цифровых ортофотопланов различных масштабов. Работа по созданию ЕЭКО ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика". В настоящее время она создана на 24,5%.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Правительство Росреестр Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Тульская область ДФО Сахалинская область Национальные проекты 2019-2024

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