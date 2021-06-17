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17.06.2021 16:38
Рубрика: Власть

Светлана Разворотнева поддержала вакцинацию в столице

Текст: Любовь Проценко
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

Член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева прокомментировала ситуацию с COVID-19, сложившуюся в Москве, и призвала москвичей прививаться. Вакцинацию она назвала актом проявления гражданской ответственности не только за собственную жизнь, но и за жизнь окружающих.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Общественница напомнила, что прошлогодний локдаун не просто парализовал жизнь страны, но и крайне негативно отразился на ее экономике, поставив под вопрос благосостояние россиян. Повторное введение ограничительных мер приведет к еще более тяжелым социально-экономическим последствиям. При этом очевидно, что без массовой вакцинации сложностей не избежать, уверена она.

- Мы, к сожалению, очень быстро забыли, как не могли выйти из дома, как многие остались без работы, без средств к существованию. Государство в этой ситуации приложило максимальные усилия для того, чтобы ситуация стала управляемой: Россия одна из немногих стран, которым удалось нормализовать жизнь и снизить последствия. Трагично, что этот большой труд, а также героизм наших работников медицины, волонтеров, общественников не был поддержан гражданами в полной мере, - сказала Светлана Разворотнева.

Правозащитница подчеркнула, что угроза общественному здоровью сохранится до тех пор, пока не будут привиты 70-80% населения. Необходимо как можно скорее остановить пандемию, поэтому меры по обязательной вакцинации среди сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащих, предложенные в столице Роспотребнадзором, считает адекватными и поддерживает их.

- Члены моей семьи привились уже давно, в том числе и мои пожилые родители, которые из-за возраста находились в зоне особого риска. Я призываю москвичей не пренебрегать своим здоровьем, не рисковать им. Защитите себя, своих близких и окружающих людей, пройдите вакцинацию! - заявила она.

Светлана Разворотнева уверена, что обществу необходимо проявить осознанность и прекратить распространение болезни. Также она напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности: носить маски и перчатки, придерживаться социальной дистанции. Для тех, кто не может оставаться в стороне и хочет помочь родному городу и людям в борьбе с COVID-19 работает сайт mosvolonter.ru. Зарегистрировавшись на нем, можно оказать поддержку сразу по нескольким направлениям. Это донорство крови и плазмы, помощь пожилым людям и гражданам на самоизоляции, а также поддержка вакцинации.

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