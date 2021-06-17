За сутки в Подмосковье с COVID-19 госпитализировали более тысячи человек

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье растет. Об этом, проводя видеосовещание с кабинетом министров и главами муниципалитетов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в начале недели, когда власти впервые заговорили о том, что динамика заболеваемости коронавирусом вновь пошла вверх, в подмосковные больницы ежедневно госпитализировали по 800 человек.

"За прошедшие сутки госпитализированы 1127 жителей области", - подчеркнул губернатор. Он потребовал от глав муниципалитетов усилить работу по вакцинации населения - только это сегодня может остановить рост заболеваемости.