Трех приморцев осудили за кражу сейфа с 10 миллионами у китайцев

Октябрьский районный суд в Приморском крае вынес приговор трем местным жителям по делу о краже чужого имущества, совершенной в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья, в августе прошлого года обвиняемые ночью забрались через окно в жилое помещение, расположенное на территории свинофермы в селе Галенки. Оттуда они вынесли сейф с 10 миллионами рублей, которые принадлежали двум гражданам КНР.

В ходе следствия около половины похищенных денег (4,6 млн) у злоумышленников изъяли.

Суд признал мужчин виновными и отправил их в колонию на срок от пяти до семи лет.

"Гражданский иск о возмещении причиненного ущерба удовлетворен судом в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.

Приговор в законную силу пока не вступил.