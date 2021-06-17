У границы Бурятии с Монголией произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 зафиксировали в ночь на 17 июня на западе Бурятии в 22 километрах от границы с Монголией. Его интенсивность достигла - 3,7 балла по шкале MSK-64.

Как сообщили "Интерфаксу" в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 29 километрах юго-западнее улуса Сорок.

Стоит отметить, что приблизительно в 80 километрах от этого места находится очаг сейсмоактивности на монгольском озере Хубсугул, где землетрясения продолжаются с середины января.