В Якутии осудили экс-сотрудницу банка, похитившую 35 млн рублей

В Верхоянском районе Якутии бывшую сотрудницу банка, похитившую более 35 миллионов рублей, приговорили к лишению свободы.

В суде установлено, что в период с июля по август 2020 года работница, используя свое служебное положение, в рабочее время выносила наличные деньги из помещения кассы банка. Их общая сумма превысила 35 миллионов рублей. Похищенное женщина тратила на погашение своих долгов по кредитным обязательствам, а также на участие в торгах и брокерских операциях.

"При этом ею для сокрытия факта хищения совершена подмена денежных средств в указанной сумме поддельными купюрами в вакуумных упаковках, на которых она ставила свою подпись", - сообщила в четверг пресс-служба республиканской прокуратуры.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

В сообщении отмечено, что приговор в законную силу не вступил.