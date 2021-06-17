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17.06.2021 10:14
Рубрика: Происшествия

Житель Читы пойдет под суд за убийство девятилетней девочки

Текст: Ольга Коваль

В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

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Напомним, трагедия произошла 17 февраля в Железнодорожном районе Читы. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился с соседом из-за того, что ему мешал шум от ремонтных работ в квартире. Злоумышленник выстрелил из ружья в закрытую дверь и попал в стоявшую за ней девятилетнюю девочку. От полученных ранений ребенок скончался. Стрелявшего задержали. Во время допроса он признал свою вину.

"Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении пресс-службы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита

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