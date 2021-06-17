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17.06.2021 12:14

Саратовский НПЗ принял участие в акции "Чистый воздух"

Работники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК "Роснефть") совместно с представителями областного министерства природных ресурсов и экологии провели экологическую акцию "Чистый воздух".
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ

Проверялось состояние качества атмосферного воздуха в Саратове и Энгельсе. Участие в контрольных мероприятиях также приняли эксперты лаборатории Саратовского филиала ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу" (ЦЛАТИ) и представители региональных СМИ.

Пробы воздуха взяли возле центральной проходной предприятия, в поселке Рейник в Заводском районе Саратова, на новой набережной на пересечении улиц Чернышевского и Вольской, а также на Волжском проспекте в Энгельсе.

Передвижная экоаналитическая лаборатория предприятия в присутствии журналистов выполнила экспресс-анализы. Пробы проверили на содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода, сероводорода, предельных углеводородов С1-С10. Кроме того, исследования еще по девяти загрязняющим веществам провели в стационарной санитарной лаборатории Саратовского НПЗ. В целом воздух исследовали на содержание в нем 14 веществ, определенных законодательством для мониторинга объектов нефтепереработки.

По итогам проведенных анализов превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере не выявлено. По некоторым компонентам зафиксированные концентрации оказались в десятки раз ниже допустимых нормативов. В дальнейшем эти результаты подтвердили эксперты саратовского филиала ЦЛАТИ Росприроднадзора.

Мониторинг атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны предприятия на Саратовском НПЗ проводится ежедневно. Достоверность результатов подтверждается лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области". По данным мониторинга в этом году превышений предельно-допустимых концентраций по контролируемым веществам не обнаружено.

- Саратовский НПЗ является социально ответственным бизнесом и вносит большой вклад в развитие природоохранной деятельности, - отметила начальник центрального инспекционного отдела управления государственного экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Татьяна Курносова. - В течение нескольких лет предприятие совместно с министерством участвует в акциях "Чистый воздух". Точки для отбора проб в Саратове и Энгельсе выбираются с учетом пожеланий и обращений граждан.

Сотрудники Саратовского НПЗ постоянно участвуют в мероприятиях, позволяющих улучшить экологическую обстановку в городах области. Предприятие активно откликается на новые природоохранные инициативы. Например, в этом году заводчане участвовали в плоггинг-забеге в парке имени С.М. Кирова в Саратове. На таких акциях сбор мусора проводится в форме спортивных соревнований. Кроме того, специалисты предприятия провели субботник на территории, прилегающей к периметру завода, навели порядок на песчаной косе на берегу Волги в поселке Увек, высадили деревья в зеленой зоне вокруг ДК "Нефтяник". А этим летом предприятие планирует запустить в Волгоградское водохранилище Волги более 90 тысяч мальков стерляди и сазана.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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