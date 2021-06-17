Контрагенты сократили долги перед "Росcети Юг" на 483 миллиона рублей

За четыре месяца текущего года дебиторская задолженность "Россети Юг" сократилась на 4 процента ( 483 миллиона рублей) и на начало мая составила 12,4 миллиарда рублей.

Основная часть долга - 61 процент - приходится на региональных гарантирующих поставщиков.

Меньше всего долгов у энергосбытовых компаний (около 8 процентов). Доля задолженности прямых потребителей и территориальных сетевых организаций (ТСО) составила 14 процентов и 17 процентов соответственно.

Существенное влияние на снижение задолженности оказало погашение долгов за поставленную электроэнергию контрагентами в Волгоградской области на 681 миллион рублей. Также сократились долги потребителей в Республике Калмыкия (на 36 миллиона рублей или 8 процентов). При этом в Астраханском филиале дебиторская задолженность выросла на 7 процентов или 234 миллиона рублей. В Ростовской области сумма долгов не изменилась и сохранилась на уровне 3,2 миллиарда рублей.

В компании "Россети Юг" отметили, что сейчас электросетевой комплекс регионов остро нуждается в модернизации. Повышается потребность жителей регионов в подключении к сетевой инфраструктуре и растет необходимость внедрения современных технологий. Без соответствующего финансирования решение всех этих задач представляется затруднительным.