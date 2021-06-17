Синоптики предупредили о потопах в ряде регионов Юга России

В центре "Фобос" предупредили о масштабных потопах в Новороссийске, Керчи, Феодосии и Анапе в четверг, 17 июня. Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды Евгений Тишковец.

"Ожидаем, что в этих регионах выльется местами до 30-50 миллиметров осадков, то есть почти половина бочки воды на метр квадратный, - цитирует синоптика ТАСС. - Это грозит подтоплением территорий. Особенно много осадков будет в Керчи".

Непогода связана с деятельностью циклона в данных регионах, отметил Тишковец. Начавшиеся в ночь ливни к утру четверга будут смещаться на восток Крымского полуострова, в Керчь, Феодосию.