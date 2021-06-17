В горах Сочи открылся самый большой летний сноупарк в России

На горном курорте "Красная Поляна" открылся летний сезон катания в лагере для лыжников и сноубордистов Bonus Summer Camp, который продлится до 11 июля, сообщили в пресс-службе курорта.

Летний сноупарк площадью 20 тысяч квадратных метров расположился в уникальной горной долине "Цирк-2" на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.

В "Цирке-2" гостям доступны два снежных склона. Особенный микроклимат долины позволяет сохранить низкую температуру: высокие скалы защищают эту местность от теплых воздушных масс даже в разгар лета. Сноупарк оборудован бугельным подъемником.

В программу летнего лагеря вошли соревнования в сноупарке и скейт-парке курорта, лекции и мастер-классы Riders-академии для взрослых и детей.

В конце каждого дня можно посмотреть кино под открытом небом, посетить барбекю- вечеринки на панорамных площадках с видом на закат в горах и потанцевать под музыку ODI и под dj-сеты Geelay и Romsta.

21 июня пройдет Go Skateboarding Day, посвященный Международному дню скейтбординга. В этот день участники соревнования в скейтпарке смогут выиграть подарки, а также побороться за главный денежный приз - 100 тысяч рублей. В честь праздника в парке "Времена года" группа Kasseta даст концерт в музыкальной атмосфере 1980-х, 1990-х и 2000-х годов.

Стоимость карты участника составляет пять тысяч рублей, независимо от срока катания.