Мировая игровая индустрия в 2020 году превысила 200 миллиардов долларов. Это на 20 процентов больше, чем в 2019-м, сообщило недавно профессиональное игровое издание Gamesindustry.biz. По словам аналитиков, мир быстро вступает в постиндустриальную эпоху. Ведущие державы зарабатывают больше не на производстве реальных промтоваров, а на интеллектуальных продуктах и авторских правах. Россия с ее относительно высоким уровнем образования граждан и мощно развитой сферой ИТ может стать одной из ведущих стран в этом направлении. Но что еще более важно, стать крутым специалистом и зарабатывать на играх от 250 тысяч рублей в месяц и более сегодня можно даже далеко от столицы.

В конце мая команда разработчиков из Ростова-на-Дону SharkShields выиграла международный конкурс известного мирового разработчика мобильных и десктопных игр, компании Black Caviar Games. По правилам ребятам нужно было за трое суток создать игру с нуля. Место действия, персонажей и сюжеты нужно было придумывать самому.

- Мы создали визуальную новеллу, действие которой происходит в XIX веке на севере викторианской Англии. Вы управляете героиней-кошечкой, который необходимо найти священный Грааль, - рассказал руководитель (CEO) команды Данил Гавшин. - Это не динамическая игра, а так называемый нарратив, где основное внимание уделяется изложению действия и сюжета.

Ребята признаются, что получили спонсорские выплаты, но главное для них на данном этапе - возможность засветиться перед международными компаниями, получить работу над крупными проектами или даже создать свой собственный. Как показывает опыт, добиться успеха таким путем вполне возможно. Например, в 2017 году три разработчика, студенты Института высоких технологий ЮФУ, выиграли конкурс программистов Ростовской области и получили право на месячную стажировку в одной из игровых компаний. Там они решили сделать собственный спортивный симулятор на основе технологий виртуальной реальности. И придумали электронное приложение - симулятор боксерских боев. Программа, составленная при помощи профессиональных тренеров, учит не только правильно держать руки, но и грамотно передвигаться по рингу, отрабатывать ударную технику и даже выстраивать правильную стратегию поединка в соответствии с физическими данными спортсмена. Как рассказал "РГ" автор идеи Вячеслав Коваленко, подобных программ в мире уже достаточно много, но все они сделаны преимущественно для развлечения. Они же решили создать игру для обучающихся на дому.

Уже в первые месяцы ребята получили несколько десятков заказов из самых разных стран (по цене примерно две тысячи долларов за каждую), а когда весной прошлого года весь мир "закрыли на карантин", то, как говорится, сорвали куш. Людям была нужна физическая активность и развлечения. Приложение давало им и то, и другое. Продажи резко возросли. Причем ребята рассказывают, что на этапе опросов целевой аудитории в фитнес-центрах неожиданно выяснилось, что мужчины в возрасте от 30 до 45 лет проявляют большой интерес к большому теннису, баскетболу и гольфу. Поэтому сейчас они занимаются развитием соответствующих приложений. В перспективе также появятся "виртуальные тренеры" по хоккею, футболу и боям MMA.

В Ростове существует немало компаний, которые завязаны на мировую игровую индустрию, рассказал "РГ" декан факультета "Медиакоммуникации и мультимедийные технологии" Донского государственного технического университета Денис Дубовер. Они рисуют, пишут коды, улучшают графику, занимаются защитой данных. Причем речь идет как о маленьких компаниях и отдельных самозанятых, которые выполняют небольшие задачи для проектов, так и о серьезных фирмах со штатом 100 - 200 человек и годовым оборотом десятки, если не сотни миллионов рублей.

- Обычно такие компании работают на международном рынке, поэтому не сильно известны внутри страны или города. Да они и не стремятся к публичности. Но это очень успешные в коммерческом смысле предприятия, где работают первоклассные специалисты - рассказывает Денис Дубовер.

При этом рынку нужны не только технические, но и творческие специалисты, дополняет Гавшин. Игровая индустрия настолько огромная, что здесь могут найти применение люди самых разных наклонностей и способностей. По его словам, рынку нужны хорошие художники, музыканты для написания саундтреков, даже новелисты, то есть люди, которые придумывают сюжеты игр, создают свои миры и так далее. В знаменитой игре World of Tanks, например, есть целые отделы, которые занимаются "анатомией" танков, чтобы все они максимально точно соответствовали своим прототипам. Все это увлеченные люди, которые не просто нашли работу себе по духу, но и стали зарабатывать на этом большие деньги.

Опрошенные "РГ" программисты публично отказались рассказать о своих гонорарах. Но признают, что хорошие специалисты ценятся одинаково по всем миру, особенно сегодня , в постковидную эпоху на удаленке, и уже практически неважно, живет специалист в центре Манхэттена или в спальном районе Волгодонска. Даже рядовые разработчики мобильных и браузерных игр могут зарабатывать на удаленке до четырех тысяч долларов в месяц. Стартовая зарплата для специалистов с опытом начинается от тысячи долларов. Верхнего предела нет. В Ростове есть люди, которые на зарубежных проектах получают по 400 - 500 тысяч в месяц.

Вопрос, конечно, в том, где получить необходимые компетенции. Как сказал один из ребят, если ты не Стивен Кинг, который умеет придумывать свои увлекательные миры, и не суперталантливый художник, то нужно учиться. По словам Дениса Дубовера, их вуз в прошлом году также открыл учебное направление "Производство игр", и желающих учиться там настолько много, что они намерены расширять эту программу. Кроме того, интернет дает поистине неограниченные возможности в этом плане. Пройти обучение практически по любой из игровых специальностей сегодня можно, не выходя из дома.