В Ростове свыше 40 участков дорог затопило ливнем

В Ростове-на-Дону из-за продолжительного ливня 43 участка оказались затопленными, сообщает пресс-служба мэрии.

Неблагоприятные погодные условия также стали причиной падения 65 деревьев и больших веток.

По состоянию на 11:00 поступило 176 обращений от населения. Погибших и пострадавших нет.

В районах города работает 101 аварийная бригада, в состав которых входят специалисты служб жизнеобеспечения, ресурсоснабжающих организаций, Федеральной противопожарной службы, а также спасатели.

Для координации их работы создан оперативный штаб.