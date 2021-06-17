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17.06.2021 14:38

Весенний максимум энергопотребления в сетях "Россети Юг" пришелся на март

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Пик потребления электроэнергии этой весной на территории ответственности "Россети Юг" (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Калмыкия) зафиксирован в 10.00 часов 11 марта в сетях волгоградского филиала компании. Он составил 2257 МВт.
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Этот день в Волгоградской области был аномально холодным - 10-12 градусов мороза. 12 марта оказалось самым холодным весенним днем в Астраханской и Ростовской областях. Температура снижалась до - 5 градусов. В этот день отмечены и весенние пики энергопотребления. В сетях ростовского филиала - 2035 МВт, в сетях астраханского - 631 МВт.

Фото: iStock
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До 12 градусов мороза опускался столбик термометра в Калмыкии 13 марта. Однако, пик энергопотребления в степной республике зафиксирован немного позже - 17 марта, 116 Мвт.

Тогда, в середине марта, зима ненадолго вернулась. Уже через неделю на всем юге России были плюсовые температуры, а в начале мая - и жаркие дни. Так, в Ростове-на-Дону в первый самый теплый день весны, 3 мая, был отмечен и весенний минимум энергопотребления - 926 МВт.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия ЮФО Астраханская область ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область Россети Юг

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