Весенний максимум энергопотребления в сетях "Россети Юг" пришелся на март

Пик потребления электроэнергии этой весной на территории ответственности "Россети Юг" (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Калмыкия) зафиксирован в 10.00 часов 11 марта в сетях волгоградского филиала компании. Он составил 2257 МВт.

Этот день в Волгоградской области был аномально холодным - 10-12 градусов мороза. 12 марта оказалось самым холодным весенним днем в Астраханской и Ростовской областях. Температура снижалась до - 5 градусов. В этот день отмечены и весенние пики энергопотребления. В сетях ростовского филиала - 2035 МВт, в сетях астраханского - 631 МВт.

До 12 градусов мороза опускался столбик термометра в Калмыкии 13 марта. Однако, пик энергопотребления в степной республике зафиксирован немного позже - 17 марта, 116 Мвт.

Тогда, в середине марта, зима ненадолго вернулась. Уже через неделю на всем юге России были плюсовые температуры, а в начале мая - и жаркие дни. Так, в Ростове-на-Дону в первый самый теплый день весны, 3 мая, был отмечен и весенний минимум энергопотребления - 926 МВт.