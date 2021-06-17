Жителей Батайска поощрят за прививку билетами в бассейн

Жители Батайска Ростовской области, которые пройдут вакцинацию от коронавируса в городском Дворце культуры до 20 июня, получат призы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу администрации города Геннадия Павлятенко.

Гражданам предложат на выбор билеты в бассейн, подписку на газету, абонементы в кино или скидки на определенные покупки. Акцию запустили 15 июня. Возможно, список бонусов расширят за счет разовых посещений фитнес-клубов.

Пришедшим на прививку помогают разобраться в документах волонтеры. Большинство решившихся на вакцинацию - это люди до 40 лет.

Всего в Ростовской области прививку от коронавируса сделали почти 517 тысяч человек. Введение обязательной вакцинации в регионе не рассматривается.