В Челябинске проверят законность трат чиновников на командировку в ОАЭ

Прокуратура проверит обоснованность оплаты пребывания в ОАЭ главы Челябинска Натальи Котовой, ее заместителя и двух чиновников региональных министерств. В местных СМИ появилась информация, что командировка была растянута, а лишние дни оплачены из бюджета. Однако в мэрии уже заявили, что задержка за границей связана с карантинными ограничениями.

Скандал разразился через неделю после возвращения челябинских чиновников из командировки в Дубай, где они проходили обучение по программе эффективного градостроительства. Обучение финансируется госкорпорацией ВЭБ.РФ. Однако журналисты обратили внимание на то, что официально обучение проходило с 31 мая по 4 июня. А командировку чиновники оформили с 29 мая по 5 июня, оплатив проживание в пятизвездочном отеле из бюджета, в том числе и лишних дней.

На челябинском портале 74.ру опубликовали подтверждения этой версии - документы с сайта госзакупок, в которых турфирмы отчитались об организации поездки по вышеуказанным датам.

Правоохранительные органы не оставили резонансную информацию без внимания. Как сообщил собственный источник "РГ" в прокуратуре, по публикациям СМИ будет организована проверка законности расходования бюджетных средств во время командировки в ОАЭ всей группы чиновников

Вместе с тем, в мэрии Челябинска уже сообщили, что необходимость прибыть в Дубай за сутки до начала учебы градоначальнице и другим членами делегации была продиктована действующими на территории ОАЭ требованиями и ограничениями, связанными с распространением COVID-19.

- По прилету необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов, - сообщили в пресс-службе городской администрации. - Учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу, прохождение всех необходимых процедур в аэропорту вылета и по прилету, и в связи с необходимостью прибыть в ОАЭ не позднее 9:00 30 мая командировка главы города началась 29 мая 2021 года. Ближайший рейс назад, по данным туроператора, возможно было забронировать на 14:25 5 июня. Вечером 4 июня и утром 5 июня вылететь просто не представлялось возможным.

Так это или нет, теперь проверит надзорное ведомство, как и необходимость бюджетных трат на пребывание чиновников за границей.