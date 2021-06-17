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17.06.2021 00:56
Рубрика: Власть

Рябков: Диалог по стратегической стабильности может начаться в ближайшие недели

Фото: МИД РФ/ТАСС Фото: МИД РФ/ТАСС
Фото: МИД РФ/ТАСС

Российско-американская встреча в рамках диалога по стратегической стабильности, о запуске которого на саммите в Женеве заявили президенты России и США, может быть назначена на ближайшие недели. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсант". По его словам, предстоит определить эти даты, "но, по всем признакам, это вопрос недель, а не месяцев".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Рябков отметил, что поставил бы это заявление лидеров двух стран в один ряд с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. "Это второй шаг Вашингтона в русле восстановления здравого смысла и ответственного подхода к ключевым аспектам международной безопасности", - считает замглавы МИД.

Он выразил удовлетворение тем, что удалось положить на бумагу намерение начать сфокусированный и энергичный диалог в этой области. "Конкретику того, как, в каком формате и по каким темам он пойдет, надеемся достаточно быстро сформулировать вместе с американскими коллегами", - заявил дипломат. Рябков также добавил, что сопряжение подходов к новому соглашению по стратегической стабильности с США будет непростой дипломатической задачей, но Россия готова ее решать.

Напомним, 16 июня в Женеве впервые в статусе президентов встретились Владимир Путин и Джо Байден. Саммит продлился почти четыре часа, два из них Путин и Байден говорили лично. Главный результат: возвращение российского и американского послов в Вашингтон и Москву и совместное заявление Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.

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