Трамп проведет первый после ухода с поста президента крупный митинг

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после своего ухода из Белого дома проведет крупный митинг своих сторонников. Он состоится 26 июня в штате Огайо, говорится в распространенном в среду заявлении.

Этот митинг будет "первым из многих" в поддержку кандидатов от Республиканской партии и принципа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"), пишет ТАСС. Целью мероприятия станет поддержка республиканца Макса Миллера, который в следующем году планирует избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США.

Напомним, весной Трамп высказывал уверенность, что в 2022 году республиканцы вернут под свой контроль палату представителей сенат. Экс-президент заверил, что поддержит республиканцев, которые будут претендовать на места в Конгрессе США. Трамп также заявлял, что со всей серьезностью рассматривает возможность участия в предвыборной гонке за пост президента США в 2024 году.