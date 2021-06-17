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17.06.2021 22:01
Рубрика: Власть

Захарова назвала идею посольства США по Украине внешним ручным управлением

Текст: Марина Алешина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале экстравагантное заявление посольства США в Киеве. Американские дипломаты выступили с необычным предложением - создать на Украине некие комиссии, состоящие из западных экспертов, которые занялись бы отбором "подходящих" кандидатов на те или иные должности в стране.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Фактически они и будут решать, подходит кандидат на должность судьи, прокурора или достоин ли он стать руководителем Национального антикоррупционного бюро Украины", - написала Захарова. По ее словам, тут речь идет уже не просто о внешнем управлении, но о "внешнем ручном управлении".

Напомним, американцы предложили, чтобы отбором тех самых экспертов занимались, в свою очередь, "международные партнеры Украины".

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