72-летний Игорь Костолевский госпитализирован с подозрением на COVID

Советский, российский актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Как передает 112, народный артист РФ "почувствовал себя плохо дома, ему вызывали скорую помощь".

Уточнено: медики подозревают у Игоря Матвеевича COVID.

Костолевский, один из неоспоримых секс-символов отечественного кино, родился 10 сентября 1948 года в Москве. На экранах - с 70-х: "... А зори здесь тихие", "Звезда пленительного счастья", "Ася", "Безымянная звезда", "Гараж", "И это всё о нём", "Отпуск за свой счет", "Безымянная звезда".