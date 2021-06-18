Актриса Сенгупта умерла перед премьерой своего нового фильма

Звезда Толливуда (кинематограф Западной Бенгалии), актриса-ветеран Сватилеха Сенгупта скончалась на 72-м году жизни 16 июня. Артистка отошла в одной из частных клиник Калькутты.

Как уточнено порталом IndiaToday, в последнее время буквально переполненного отраслевыми некрологами, у Сенгупты были проблемы с почками и она уже долгое время боролась с недугом.

Стоит отметить, что произошла трагедия перед самой премьерой новой работы актрисы - триллера Dharmajuddha, старт проката которого намечен на август.

A huge and irreparable loss. Veteran actor and theatre personality Swatilekha Sengupta is no more. May her soul rest in peace. pic.twitter.com/OuDsSs5TRG — Raj chakrabarty (@iamrajchoco) June 16, 2021

Как напомнил портал, значительный индийский актер Сумитра Чаттерджи, с которым Сенгупта снялась в своем предыдущем фильме, ставшей хитом драме Belashuru, скончался через некоторое время после ее премьеры. В соцсетях массово скорбят поклонники и коллеги: пишут, что с артистами буквально ушла эпоха бенгальского кино.

Сенгупта родилась 22 мая 1950 года в Аллахабаде (сейчас - Праяградж). Закончила университет. Далее преподавала в колледже. Изучала музыку в Лондоне. Карьеру начала в театре. В кино - с середины 80-х.