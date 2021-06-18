Новости

Режиссер "Нянек" Джон Парагон умер при невыясненных обстоятельствах 13:05
72-летний Игорь Костолевский госпитализирован с подозрением на COVID 12:01
Вышел трейлер перезапуска "Тома и Джерри" 11:12
Умер знаменитый сербский певец Новица Здравкович 10:51
Вышел трейлер "Свиньи" с Николасом Кейджем 10:43

Актриса Сенгупта умерла перед премьерой своего нового фильма

Новости
    18.06.2021, 12:39
Текст:   Олег Усков

Звезда Толливуда (кинематограф Западной Бенгалии), актриса-ветеран Сватилеха Сенгупта скончалась на 72-м году жизни 16 июня. Артистка отошла в одной из частных клиник Калькутты.

Как уточнено порталом IndiaToday, в последнее время буквально переполненного отраслевыми некрологами, у Сенгупты были проблемы с почками и она уже долгое время боролась с недугом.

Стоит отметить, что произошла трагедия перед самой премьерой новой работы актрисы - триллера Dharmajuddha, старт проката которого намечен на август.

Как напомнил портал, значительный индийский актер Сумитра Чаттерджи, с которым Сенгупта снялась в своем предыдущем фильме, ставшей хитом драме Belashuru, скончался через некоторое время после ее премьеры. В соцсетях массово скорбят поклонники и коллеги: пишут, что с артистами буквально ушла эпоха бенгальского кино.

Сенгупта родилась 22 мая 1950 года в Аллахабаде (сейчас - Праяградж). Закончила университет. Далее преподавала в колледже. Изучала музыку в Лондоне. Карьеру начала в театре. В кино - с середины 80-х.

Новости

Актер Андрей Егоров умер на 51-м году жизни 17.06.2021
Умерла звезда европейского кино Лили Веидинг 17.06.2021
Видео: Том Хиддлстон рассказал о своем отношении к Локи 17.06.2021
Умер актер и оператор, один из создателей "ДМБ" Анатолий Сусеков 17.06.2021
⧣ утраты
Фото: bashinform.ru
В Башкирии скончался заслуженный артист России Николай Панов 17.06.2021
Умер индийский актер Чандрашекхар из "Танцора диско" 17.06.2021
От коронавируса умер режиссер Роман Цурцумия 16.06.2021
⧣ Индия
Фото: istockphoto.com
Умерла звезда индийского кино Суреха 07.06.2021
Умер индийский актер Атал Бихари Панда 06.06.2021
Умерла звезда индийского кино Би Джая 05.06.2021
⧣ азиатское кино
Фото: twitter.com/NewsWireLK
В Коломбо найден мертвым известный ролями злодеев актер Сандо Харрис 13.06.2021
Умер Кэнтаро Миура - автор культовой манги "Берсерк" 20.05.2021
Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун 07.05.2021