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18.06.2021 / 17:56
Мода

Аутлет-бутик BOSS открылся в The Outlet Moscow

10 июня 2021 года на территории The Outlet Moscow на Новой Риге открылся новый аутлет-бутик BOSS.
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

Немецкий бренд представил обновленный формат аутлет-бутика, выполненный в современной дизайн-концепции: просторная территория, светлые мраморные поверхности, отделанные натуральным деревом из твердых пород, минималистичные элементы декора в черном цвете. На площади 250 кв. м представлены коллекции мужской и женской одежды, а также обувь и аксессуары.

Вот уже несколько сезонов коллекции BOSS движутся в сторону более спортивного, непринужденного кроя, который по-прежнему перекликается с узнаваемым фирменным стилем бренда. Перемены в мире моды ведут к значительному упрощению правил, в результате чего мужские и женские коллекции BOSS становятся "моложе". Такой подход команда называет "new casual": в центре внимания - комфорт, позволяющий выглядеть стильно и современно.

Сейчас у бренда BOSS семь собственных бутиков в России: помимо вновь открывшегося, это два моно-бутика с исключительно женскими коллекциями и четыре аутлет-бутика в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 году запланировано еще два открытия.

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