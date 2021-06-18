БелАЭС получила ядерное топливо для первой перегрузки

Поступившее с российского предприятия ядерное топливо на первенец белорусской атомной энергетики в Островце успешно прошло входной контроль. До начала загрузки в реактор все тепловыделяющие сборки (ТВС), пояснили в госкорпорации "Росатом", будут находиться в специальном хранилище.

Эксперты дали понять, что речь идет о первой партии топлива, изготовленной для БелАЭС на Машиностроительном заводе в Электростали Московской области, при этом стартовая загрузка для обоих энергоблоков белорусской станции была произведена на Новосибирском заводе химконцертратов.

Старший вице-президент по производству "ТВЭЛ" Михаил Зарубин дал понять, что "оба завода успешно освоили производство топлива для реакторов ВВЭР-1200". Это, по его словам, "дает не только гибкость в формировании производственной программы, но и повышает надежность топливообеспечения этих энергоблоков".

Следует пояснить, что топливная компания "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Кроме того, она является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ, а топливный дивизион "Росатома" является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.

Что касается проектной стратегии использования топлива в реакторах ВВЭР-1200, уточнил эксперт, то на БелАЭС предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в двенадцать месяцев во время планово-предупредительного ремонта. Следовательно, поставки свежего топлива по прямому контракту между "ТВЭЛ" и БелАЭС начнутся с 2022 года.

Как уже сообщалось, весной текущего года на БелАЭС успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива производства ПАО "НЗХК" для второго энергоблока станции.

Следует напомнить, что местные обозреватели, ссылаясь на данные министра энергетики РБ Виктора Каранкевича, прогнозируют, что объем потребления электрической энергии в целом по Беларуси через четыре года может увеличиться до 44 миллиардов кВт.ч. В истекшем году, по его оценке, этот показатель составил 38 миллиардов кВт.ч. Столь оптимистические прогнозы, по его словам, связаны с увеличением потребления энергии реальным сектором экономики с учетом реализации инвестиционных проектов по строительству новых производств и модернизации действующих объектов.

Именно благодаря сооружению АЭС, подчеркнул он, планируется увеличить и энергетическую безопасность республики, снизить зависимость от углеводородного топлива. С вводом атомной станции снизятся и выбросы парниковых газов в атмосферу на семь миллионов тонн.