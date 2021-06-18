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Что смотреть на фестивале "Докер": портреты, снежные люди и сила кино

Журнал
    18.06.2021, 15:23
Текст:   Алексей Литовченко
18 июня стартует VII Международный фестиваль документального кино "Докер", который охватит, помимо Москвы, ещё четыре города: Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Ярославль. Из огромной программы, куда вошли 50 полнометражных и короткометражных картин со всего мира, мы выбрали наиболее, на наш взгляд, любопытные и сейчас о них немного расскажем. Все подробности - по расписанию, билетам и прочему - ищите на сайте фестиваля.

"Портрет"

Фото: midff.ru

Есть такой современный израильский художник, Оз Альмог его зовут. Прославился он на весь мир выставкой под названием "Он тоже?", состоящей из сотен и сотен портретов известных евреев, от Боба Дилана до Розы Люксембург. Десять лет с этой выставкой по свету колесил, большим успехом она пользовалась. А герой фильма - парень, живущий в Канаде, по имени Роман Лапшин. Который однажды узнаёт, что на самом-то деле внушительную часть из тех сотен и сотен портретов писал его родной дед, ныне покойный, и решает докопаться до сути. Чем и занимается, преодолевая различные препоны, психологического в основном свойства. Очень эмоциональное кино, так и норовящее заскочить на территорию фильмов о мести - прямо такого накала драма порой достигает. И в каком-то смысле само по себе являющееся формой отмщения.

"Мой друг йети"

Фото: midff.ru

Игорь Бурцев, кандидат исторических наук, большую часть жизни положил на то, чтобы доказать существование снежного человека. До сих пор у него это, правда, не получилось, но надежды он не оставляет. Изо всех концов света Игорю Дмитриевичу приходят сообщения от тех, кому довелось с йети лично столкнуться, и он мотается то в Саяны, то во Францию, чтобы встретиться с очевидцами и на месте всё проверить. Создатели фильма следуют за ним, попутно общаясь с родными героя, а также со скептически настроенными экспертами. Интонация ленты - откровенно иронично-снисходительная, но отнюдь не саркастичная. С тем посылом, что увлекается себе дедуля какой-то дребеденью - и пускай увлекается, никому ведь не мешает. Оно и полезно: жизненной силы придаёт. И авось действительно отыщет сасквача. Вон же ходит как будто кто-то в горах, судя по представленному ужасного качества эксклюзивному видео.

"Мама Ая"

Фото: midff.ru

А бывают и куда менее безобидные увлечения. Вот американцы, например, повадились летать в Эквадор за аяуаской, шаманским напитком. Дескать, от недугов исцеляет, душевных и не только, вплоть до Паркинсона. Азиатский учёный, впрочем, солидного вида, в белом халате и очках, тут же миф опровергает: всего лишь, говорит, сильный галлюциноген, и ни от чего он исцелять не в состоянии. Американцы же всё равно называют аяуаску не иначе как лекарством. И упрямо чешут в джунгли, и платят там аборигенам деньги, чтобы их хорошенько протаращило. Иногда, впрочем, кое-какой эффект благодаря самовнушению проявляется. Один мужчина, в частности, утверждает, что после приёма ощутил себя бисексуалом. Тогда как до приёма, кажется, был геем. То есть прогресс налицо. В общем, весьма поучительное, грустное кино с моралью: недостаточно что-то назвать лекарством, чтобы оно стало лекарством.

"Дальний план"

Фото: midff.ru

В 2015 году в России запустили программу по обеспечению самой глубинной глубинки современными кинозалами - с 3D и прочими наворотами. Прошла пятилетка, и перед нами что-то вроде подведения промежуточных итогов. Хотя это громко сказано: здесь представлено всего три истории о трёх кинозалах в отдалённых посёлках, притом что ежегодно их открывается в районе двухсот по всей стране. То есть делать какие-то общие выводы на основании этих сюжетов было бы неправильно. И авторы как бы не делают, но изо всех сил намекают, что выводы напрашиваются. Так или иначе, фильм рисует картину приблизительно такую: были сёла без современных кинозалов, стали с современными кинозалами. То есть кардинально жизнь, положим, не поменялась, но где-то в большей, а где-то в меньшей степени определённо стала интереснее.

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