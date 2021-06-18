Эндокринолог рассказала, с какими продуктами не нужно употреблять мясо

Мясо не желательно употреблять в сочетании с некоторыми продуктами. Свои советы дала диетолог Татьяна Бочарова.

По ее словам, мясо несовместимо с молочными продуктами, поскольку содержащийся в них кальций на 50-60 процентов снижает усвоение железа. Это особенно важно при питании детей, беременных женщин и людей, страдающих от анемии, пишет РИА Новости.

Также усвоению железа препятствует танин, который содержат кофе и чай. "Мясо хуже переваривается с крахмалистыми продуктами: хлебом, картофелем, кукурузой, макаронами" - добавляет эксперт. Мясо лучше всего сочетается с зеленью и овощами. По всем вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.