Голикова: Заболеваемость COVID-19 выросла на треть за пять дней

На этой неделе за пять дней заболеваемость коронавирусом в России выросла на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, рассказала вице-премьер РФ, глава оперштаба Татьяна Голикова.

Она отметила в эфире телеканала "Россия-24", что по Москве показатели гораздо выше среднего - рост составил 54,4%. Лидерами по заболеваемости в стране являются Москва и Московская область.

Также Голикова рассказала, что в столичном регионе преобладает индийский штамм. Она назвала симптомы, с которыми сталкиваются заболевшие.