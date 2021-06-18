Китай и Россия создали совместного виртуального персонажа

Алена разработана китайскими и российскими технологическими компаниями с использованием технологий искусственного интеллекта, захвата движений, синтеза речи и ряда других. В ней собраны последние достижения исследований и разработок в инновационной сфере двух стран. Это первый полноценный виртуальный персонаж - результат сотрудничества между Китаем и Россией. У неё привлекательные черты лица, стройная фигура - молодая и яркая Алена радует взгляд людей обеих стран.

Команда дизайнеров из российской технологической компании "Маливар", ответственная за дизайн изображений и создание моделей Алены, разработала несколько эскизов с разными вариантами внешности, и после длительных обсуждений был выбран наиболее подходящий образ. "Ее светло-русые волосы говорят о славянском происхождении. Распахнутые глаза - открытость миру, а острые черты лица - знак интеллигентности и интеллекта. Алена сдержанна, но, как молодая девушка, она рада новым людям и всегда готова к интересным приключениям", - рассказал Валерий Шарипов, президент компании "Маливар".

Реалистичное изображение Алены - это высокоточный (многополигональный) персонаж, смоделированный в 3D, что требовало от команды дизайнеров стремиться к совершенству в каждом аспекте и основательно подходить к каждой детали. "Создание фотореалистичных героев -это сложный процесс: нужно создавать много корректирующих блендшейпов, например, отрисовывать состояния кистей рук, мимику лица и многое другое; прорабатывать текстуры кожи и другие небольшие, но отличительные, детали во внешности", - отметил Валерий Шарипов. По его словам, команда дизайнеров строго контролировала каждую деталь в процессе создания Алены.

Персонаж не только обладает внешностью, неотличимую от реального человека, но и имеет собственный уникальный голос, который создан с помощью мощной интеллектуальной голосовой технологии. Китайская компания iFlytek отвечала за синтез голоса и создание голосовой базы виртуального персонажа. Генеральный директор iFlytek в сфере Consumer BG Гао Цзинвэнь сказала, что голосовая база Алены имеет очень высокую эффективность. После ввода текста он может преобразоваться в голос Алены в режиме реального времени.

Создание голосовой базы виртуального персонажа было большим прорывом для команды, отвечающей за синтез голоса. "Мы достигли впечатляющих результатов, собрав лишь полчаса исходных звуковых данных Алены. Такая технология значительно уменьшает сложность формирования голосовой базы в будущем", - сказала Гао Цзинвэнь.

Гао Цзинвэнь добавила, что в дополнение к русскому языку Алена может говорить на китайском и английском языках. "На этот раз компания iFlytek разработала новую многоязычную унифицированную модель для Алены, т. е. унифицировала систему многоязычных функций на входной стороне, реализовала обучение многоязычных данных внутри модели, в результате звуки на китайском, русском и других языках можно компоновать", - пояснила она.

Алена не только может говорить на многих языках. Ее эмоции и тон весьма естественны. Это также связано с некоторыми исследованиями и улучшениями, внесенными в формирование ее звуковой базы.

Алена - результат сотрудничества Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества (2020 - 2021 гг.), которые стали прекрасным фундаментом для развития технологий совместных исследований и разработок между Китаем, Россией и другими странами мира. Развитие искусственного интеллекта - это одно из направлений взаимодействия. Как сказала Гао Цзинвэнь, совместная разработка этого проекта является хорошим началом для обменов и сотрудничества между китайскими и российскими технологическими компаниями. "Наше взаимодействие было наполнено доверием и синергией", - подчеркнул Валерий Шарипов, добавив, что полон надежд на дальнейшие перспективы сотрудничества научно-технических компаний двух стран.