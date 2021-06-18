Указ губернатора Красноярского края от 18 июня 2021 года № 190-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 30.12.2020 № 492-ФЗ "О биологической безопасности в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов", постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 19.02.2021, решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 19.01.2021, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 16.06.2021 № 24-00-17/02-8729-2021, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 17.06.2021 № 28, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"," заменить словами "Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",";

слова "решение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020," заменить словами "решения Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23.03.2020, от 19.02.2021,";

слова "решение Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, от 09.11.2020, от 01.12.2020," заменить словами "решения Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 25.03.2020, от 09.11.2020, от 01.12.2020, от 19.01.2021,";

слова "от 08.06.2021 № 24-00-17/02-8276-2021," заменить словами "от 08.06.2021 № 24-00-17/02-8276-2021, от 16.06.2021 № 24-00-17/02-8729-2021,";

слова "09.06.2021 № 27," заменить словами "09.06.2021 № 27, от 17.06.2021 № 28,";

дополнить пунктом 1.7.2 следующего содержания:

"1.7.2. Обязать хозяйствующие субъекты, являющиеся собственниками торгово-развлекательных центров и (или) осуществляющие деятельность по управлению ими:

не допускать деятельность в области отдыха и развлечений, осуществляемую в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах, расположенных в торгово-развлекательных центрах;

не допускать деятельность организаций общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания и (или) общей зоны посадки посетителей (далее - фуд-корты), расположенных в торгово-развлекательных центрах, за исключением случаев, установленных абзацами вторым, третьим подпункта 5 пункта 2 настоящего указа.";

в пункте 2:

дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:

"4) деятельность в области отдыха и развлечений, осуществляемую в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах, расположенных в торгово-развлекательных центрах;

5) деятельность фуд-кортов, расположенных в торгово-развлекательных центрах, за исключением:

обслуживания на вынос;

доставки заказов.";

дополнить пунктами 3.11.3-3.11.6 следующего содержания:

"3.11.3. Обязать органы исполнительной власти Красноярского края, включенные в Перечень органов исполнительной власти Красноярского края и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный указом Губернатора Красноярского края от 24.04.2020 № 106-уг, усилить меры по выявлению нарушений правил поведения, установленных настоящим указом, указом Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края", а также постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 № 192-п "Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

3.11.4. Рекомендовать гражданам пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

3.11.5. Министерству здравоохранения Красноярского края (далее - Министерство), агентству печати и массовых коммуникаций Красноярского края в пределах своих полномочий оказывать содействие гражданам в получении актуализированной информации по вопросам проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики как наиболее эффективного профилактического мероприятия, путем ее размещения и (или) распространения:

на официальном сайте Министерства;

на официальных сайтах и (или) информационных стендах краевых государственных учреждений здравоохранения;

в средствах массовой информации краевых государственных учреждений в сфере печати и массовых коммуникаций.

3.11.6. Рекомендовать главам муниципальных образований Красноярского края обеспечить информирование населения муниципальных образований Красноярского края, в том числе через средства массовой информации, по вопросам проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе о преимуществах вакцинопрофилактики как наиболее эффективного профилактического мероприятия.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







