Указ главы Республики Крым от 17 июня 2021 года № 142-У "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым"

В соответствии со статьями 1, 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 года № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, статьей 9 Закона Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым от 17 июня 2021 года № 9 в связи с ситуацией, сложившейся 17 июня 2021 года на территориях муниципальных образований городской округ Керчь, Ленинский район Республики Крым в результате обильного выпадения осадков и подтопления территорий указанных муниципальных образований Республики Крым, постановляю:

1. Ввести с 9 часов 00 минут 17 июня 2021 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТСЧС) на территории Республики Крым режим функционирования "чрезвычайная ситуация".

2. Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования.

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организациям обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в соответствии с решениями, принимаемыми Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Крым.

4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Михайличенко И.Н.

Глава Республики Крым С.Аксенов







