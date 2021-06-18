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Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины

Новости
    18.06.2021, 17:07
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Один из фронтменов старейшей советской, российской рок-группы "Земляне" Сергей Скачков признан министерством культуры и информационной политики Украины "нежелательным" и был внесен в "черный список". Соответствующая информация появилась в пятницу на сайте ведомства.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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По мнению минкульта, российский музыкант угрожает национальной безопасности Украины.

Причина, по которой Скачков Сергей Ростиславович пополнил реестр министерства, в котором находятся уже две сотни человек, не конкретизирована.

"Земляне" были созданы в Ленинграде в 1969 году студентами радиополиттехникума. Скачков работает в коллективе с 1980 года.

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