Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины

Один из фронтменов старейшей советской, российской рок-группы "Земляне" Сергей Скачков признан министерством культуры и информационной политики Украины "нежелательным" и был внесен в "черный список". Соответствующая информация появилась в пятницу на сайте ведомства.

По мнению минкульта, российский музыкант угрожает национальной безопасности Украины.

Причина, по которой Скачков Сергей Ростиславович пополнил реестр министерства, в котором находятся уже две сотни человек, не конкретизирована.

"Земляне" были созданы в Ленинграде в 1969 году студентами радиополиттехникума. Скачков работает в коллективе с 1980 года.