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18.06.2021 11:15
Рубрика: Экономика

Минсельхоз повысил экспортную пошлину на пшеницу

Текст: Татьяна Карабут

Минсельхоз определил новые экспортные пошлины на зерно, следует из данных ведомства.

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Так, для пшеницы она была повышена с 33,3 до 38,1 долларов за тонну. Пошлина на вывоз кукурузы увеличена с 48,2 до 50,2 доллара за тонну. Ставка пошлины для ячменя осталась неизменной - 39,6 долларов за тонну. Такие ставки будут применяться с третьего рабочего дня после их размещения (с 23 июня) и действовать неделю.

За основу расчета были взяты индикативные цены на пшеницу в размере 254,5 долларов за тонну, ячмень - 241,7 долларов за тонну, на кукурузу - 256,8 долларов за тонну.

Со 2 июня в России введена плавающая экспортная пошлина на зерно. Она рассчитывается еженедельно на основе мировых цен. Необлагаемая часть пошлины по пшенице составляет 200 долларов за тонну, по кукурузе и ячменю - в 185 долларов за тонну. Сверх этой цены облагается пошлиной в размере 70%.

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